Предложения Москвы по гарантиям безопасности не учитывают вопросы, волнующие Вашингтон. Об этом 20 декабря заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает РИА Новости

Боррель выступил за участие ЕС в дискуссиях по безопасности с РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По словам Прайса, Россия сообщила, что волнует ее, но у США есть свои поводы для беспокойства.

«Любой диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности. Они должны отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности», — заключил представитель Госдепа.

На минувшей неделе МИД представил проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашений об обеспечении безопасности России и стран — членов НАТО. Один из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая Украину. Помимо этого, исключается развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года. Предложение России также предусматривает отказ от любой военной деятельности НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

В Североатлантическом альянсе подтвердили, что получили документы, будут их изучать и обсуждать, но примут во внимание и мнение Киева.