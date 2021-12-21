«Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность», — сказал он.
По словам Прайса, Россия сообщила, что волнует ее, но у США есть свои поводы для беспокойства.
«Любой диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности. Они должны отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности», — заключил представитель Госдепа.
На минувшей неделе МИД представил проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашений об обеспечении безопасности России и стран — членов НАТО. Один из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая Украину. Помимо этого, исключается развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года. Предложение России также предусматривает отказ от любой военной деятельности НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
В Североатлантическом альянсе подтвердили, что получили документы, будут их изучать и обсуждать, но примут во внимание и мнение Киева.