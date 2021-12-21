По словам Карасева, Владимир Зеленский, монополизируя власть, утратил парламентское монобольшинство.
«На Украине происходит вычищение нелояльных политиков в русле монополизации власти. К примеру, должны быть убраны нелояльные олигархи, а лояльные — остаться. Это популистская, а не демократическая деолигархизация», — указал политолог.
При этом реальное монобольшинство в парламенте Украины существует благодаря голосам двух групп, представителей которых никто не избирал в Верховную Раду: «Доверие» и «За будущее», отметил Карасев. А большинство фракции Зеленского «Слуга народа» в Раде сохранилось только юридически.
Поэтому для создания видимого большинства в Раде команда Зеленского привлекает на свою сторону две группы, за которыми стоят лояльные олигархи, пояснил Карасев.
Соответственно, заключил политолог, из-за того что монобольшинство осталось только де-юре, на Украине звучит идея досрочно провести выборы в Раду, реализация которых переносится с 2023-го на 2022 год.
Ранее депутаты фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» заявили о готовности сложить мандаты с целью лишить украинский парламент конституционного большинства и досрочно провести перевыборы в Раду, однако в таком случае в Раде все равно останется больше 300 депутатов.