Вокруг национального отбора на «Евровидение-2022» на Украине разгорелся скандал. Причиной послужила смена организации, которая будет проводить отбор участников: место СТБ займет «Суспільне». Информация об этом на днях появилась на странице конкурса в Instagram

«В этом году состоится один прямой эфир, а именно финал конкурса. Участников будет около 10. Традиционно отбор будет проходить в середине февраля. Формат не будет отличаться от предыдущих лет. Результаты будут зависеть от зрителей и жюри», — говорится в публикации.

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«Как это без полуфиналов? Раньше это было 3 недели праздника для меня… уже хочу обратно отбор от СТБ», «Верните СТБ», «Все понятно, нацотбор уже не будет таким как раньше… очень жаль… зря СТБ перестал работать с проектом…», «Это фиаско! Мне не нравится», «Вангую колхозный убогий концерт и коррумпированное жюри, как это всегда было на Первом Национальном. Верните СТБ с его эпическим отбором!», — написали люди.