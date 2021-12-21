«Но, если ничего радикального не произойдет, то весной будет новый, еще более острый кризис», — предупредил специалист.
Он отметил, что ситуация в Европе останется опасной и все стремительнее ухудшается. Однако пока происходящее «не подойдет к последней черте», ожидать серьезного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном не стоит.
Накануне замглавы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков обвинил США и НАТО в нежелании вести необходимую работу в сфере гарантий безопасности в Европе. По его словам, на это указывают разговоры американской стороны о «повышении ставок» Россией в свете публикации российских инициатив в этой области.