Ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков предрек возникновение нового и еще более острого кризиса между Россией и США весной 2022 года, передает 21 декабря lenta.ru

«Угрозы со стороны РФ»: США предостерегли своих граждан от поездок на Украину © Facebook, Операція об'єднаних сил

Он отметил, что ситуация в Европе останется опасной и все стремительнее ухудшается. Однако пока происходящее «не подойдет к последней черте», ожидать серьезного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном не стоит.

Накануне замглавы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков обвинил США и НАТО в нежелании вести необходимую работу в сфере гарантий безопасности в Европе. По его словам, на это указывают разговоры американской стороны о «повышении ставок» Россией в свете публикации российских инициатив в этой области.