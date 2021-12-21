Украинцы живут в среднем на 12 лет меньше европейцев. Есть разница и внутри страны: мужчины умирают раньше женщин примерно на 10-11 лет. Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова. Ее слова 21 декабря опубликовало агентство Укринформ

«Если посмотреть среднегодовые темпы сокращения населения, именно естественного сокращения, то они в Украине не такие уж выдающиеся. Тут другое происходит — в Украине на фоне низкой рождаемости не наблюдается роста продолжительности жизни. Вот о чем надо кричать и бить в колокола, потому что в среднем украинцы живут на 12 лет меньше, чем в экономически развитых странах», — сказала Либанова.

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Академик отметила также, что существует большая разница в продолжительности жизни мужчин и женщин, представительницы прекрасного пола переживают мужчин на Украине в среднем на 10-11 лет. Такая тенденция, как превышение смертности над рождаемостью, характерная черта всех развитых стран.

«Каждое следующее поколение было хотя бы чуть-чуть, но меньше предыдущего. Потому что для того, чтобы поколение родителей численно заместилось поколением детей, нужно, чтобы в среднем женщина за свою жизнь родила 2,13-2,15 ребенка. А ни в одной развитой стране, за исключением США, нет даже двух. В результате демографическая пирамида постепенно превращается в демографический ромб. В прошлом году на земном шаре в целом, включая Африку, Азию, ОАЭ, количество людей 80+ было больше, чем количество детей 0 — 5. Такого не было никогда, это впервые», — заявила академик.