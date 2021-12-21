Предложения Москвы по гарантиям безопасности - не ультиматум, однако настало время четкого диалога с США по важным для РФ вопросам, отметил в интервью «Российской газете» 20 декабря замглавы МИД РФ Александр Грушко

США не сдаются. Что дальше? © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово — оно прошло. Ситуация настолько серьезна, что потребовала именно таких шагов, когда необходим принципиальный разговор глаза в глаза», — сказал Грушко.

Грушко подчернкул, что Россия всегда откликалась на призывы НАТО к снижению напряженности, а сами США в ответ удлиняли линию соприкосновения с НАТО.

«Раньше НАТО играл выражениями вроде "временное развертывание". Сейчас это у них называется "устойчивым ротационным присутствием". А это фактически постоянное присутствие. Все это непосредственно затрагивает нашу безопасность», — указал дипломат.

Представитель МИД РФ отметил, что если на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут центров управления в РФ, Россия будет вынуждена создать адекватную ситуацию для наших партнеров.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Американская сторона намерена представить свой перечень «озабоченностей из-за действий России».