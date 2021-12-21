По словам российского дипломата, предложения РФ США нельзя назвать не оставляющими Западу возможности компромисса и ультимативными, однако Москва ждет четкого ответа и уважения своих интересов.
«Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово — оно прошло. Ситуация настолько серьезна, что потребовала именно таких шагов, когда необходим принципиальный разговор глаза в глаза», — сказал Грушко.
Грушко подчернкул, что Россия всегда откликалась на призывы НАТО к снижению напряженности, а сами США в ответ удлиняли линию соприкосновения с НАТО.
«Раньше НАТО играл выражениями вроде "временное развертывание". Сейчас это у них называется "устойчивым ротационным присутствием". А это фактически постоянное присутствие. Все это непосредственно затрагивает нашу безопасность», — указал дипломат.
Представитель МИД РФ отметил, что если на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут центров управления в РФ, Россия будет вынуждена создать адекватную ситуацию для наших партнеров.
Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Американская сторона намерена представить свой перечень «озабоченностей из-за действий России».