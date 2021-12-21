Подозрение, предъявленное пятому президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» и депутату Верховной Рады Петру Порошенко, в совершении государственной измены не имеет под собой никаких законных оснований. Об этом 20 декабря заявил адвокат политика Илья Новиков на брифинге, который транслировался в соцсетях

Зеленский заказал уголовное дело против Порошенко - Турчинов © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Кроме того, адвокат заявил, что считает вынесенное подозрение профессиональным «самоубийством» для подписавшего его заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко. При этом он выразил уверенность в том, что генпрокурор Ирина Венедиктова специально ушла во внеплановый отпуск, чтобы не подписывать данное подозрение.

«Я для себя эту историю называю "оливье-гейт". Это скандал. Это действительно государственный переворот. Когда говорили о государственном перевороте 1 декабря, это был фейк, но государственный переворот 20 декабря — это реальность», — подчеркнул Новиков.

Украинские власти заподозрили Петра Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Они, по словам силовиков, доказывают вину бывшего главы государства в госизмене, в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.