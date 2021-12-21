Украинское информационное агентство УНИАН 21 декабря опубликовало гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на неделю. Из него можно узнать о тех, опасностях, которые вас поджидают в ближайшие дни и советы, как избежать проблем

Овнам на этой неделе стоит иметь при себе обезболивающее, потому что шансы на головные, зубные и мышечные боли крайне высоки. Тельцам это не грозит, зато перед ними может возникнуть не менее серьезная проблема: комплекс из апатии, усталости и болезни. Заглушать все это алкоголем и перееданием не стоит, комментируют астрологи, это ситуацию только усугубит.

Данилко купил авто Фредди Меркьюри, но не может его забрать © commons.wikimedia.org, Carl Lender Близнецы на ближайшие дни станут кузнецами своего здоровья. Рецепт прост: чем больше негативных мыслей — тем хуже состояние. Алкоголь как средство улучшения настроения также противопоказан.

Ракам стоит опасаться простуд и переохлаждения. В целом неделя обещает быть положительной, однако если в ближайшие дни вы умудритесь заболеть, выздоровление затянется.

Львам гороскоп предлагает увеличить физическую активность, а Девам, наоборот, не доводить себя до истощения и нервного срыва излишними нагрузками.

Весам астрологи рекомендуют обратить внимание на питание: если есть побольше орехов, оливок, авокадо и красной рыбы, то организм отплатит благодарностью, в то время как Скорпионам стоит отказаться от самого вкусного: жареного, соленого и острого. Иначе быть беде.

Стрельцы на этой неделе молодцы, здоровье их не подведет, а вот Козерогам нужно быть внимательными, чтобы не получить травмы.

Водолеям астрологи рекомендуют направить свое внимание на косметологические процедуры, они в ближайшие дни будут максимально полезны. И наконец, Рыбам нужно приготовится к «американским горкам» в виде скачков давления, смены настроений и прилива и упадка сил. Однако совсем скоро это пройдет.