Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно поручал правоохранительным органам фабриковать уголовные дела против своего предшественника, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Об этом 20 декабря заявил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, передает Интерфакс-Украина

«Политическая паранойя»: партия Порошенко назвала Зеленского ничтожеством © Стрингер

Он уверен, что новое обвинение в государственной измене является очередной попыткой главы государства устранить неудобного конкурента.

«Точно так же превратится в фейк и очередное сфабрикованное по прямому указанию действующего президента дело», — сказал Турчинов.

Он добавил, что хотя пятый президент сейчас и находится за границей, в скором времени вернется на родину и ответит по всем пунктам обвинения.

«После проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Петр Порошенко вернется в Украину, и ваше очередное дело <…> снова превратится в фарс», — отметил Турчинов.

Украинские власти заподозрили Петра Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Они, по словам силовиков, доказывают вину бывшего главы государства в госизмене, в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.