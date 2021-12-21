«Государственный департамент США по-прежнему рекомендует гражданам США воздержаться от поездок на Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки в связи с повышенным уровнем угроз со стороны России», — говорится на сайте.
В сообщении отмечается, что обстановка на Украине, в частности на востоке страны, непредсказуема и может ухудшиться без предупреждения.
Также посольство призывает граждан США на Украине проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью и гражданскими беспорядками.
Киев и страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Россия неоднократно подчеркивала, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — суверенное право.