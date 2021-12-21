Пятый президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на угольные поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом 20 декабря рассказал начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Анатолий Бунич

Порошенко отказался идти на допрос по делу о госизмене © пресс-служба президента Украины

«После заключения указанных контрактов на поставки угля подозреваемым и другими участниками данного преступления осуществлено материальное способствование деятельности террористических организаций на сумму более 200 миллионов гривен (550 млн рублей)», — отметил он.

Начальник главного следственного управления СБУ также добавил, что дело против Порошенко не является политически мотивированным.

Украинские власти заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор бывшего президента республики с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

В конце прошлой недели Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.