Российский певец Григорий Лепс официально развелся с балериной из балета Лаймы Вайкуле, уроженкой Днепропетровской области Анной Шаплыковой. Причем расторжение брака оказалось стремительным. О причинах скоропостижного расставания 21 декабря написала LENTA.RU

Данилко купил авто Фредди Меркьюри, но не может его забрать © commons.wikimedia.org, Carl Lender Андрей Алешкин пояснил, что так быстро обычно разводятся люди, которым или нечего делить или договоренности уже были достигнуты ранее.

«Скорее всего, Лепс с женой подписали брачный договор или соглашение о расторжении брака, в котором четко оговорены все материальные моменты, опека над детьми (их в семье трое — 19, 14 и 11 лет — ред.), размер алиментов и так далее. Именно поэтому развод оформили одним днем: здесь нет предмета спора», — сказал Алешкин.

Буквально несколько дней назад новостные ленты просто пестрели сообщениями о том, что певец запил и попал в больницу. В качестве официальной причины развода был назван «кризис в отношениях», однако адвокат Алешкин заявил, что после 20 лет брака музыкант находится в крайне удручающем состоянии, «певца просто сломали».

По другой, пока не подтвержденной информации, причиной расставания могла стать измена артиста. Так или иначе, ни сам Лепс, ни теперь его уже экс-супруга Шаплыкова свой развод пока никак не комментировали.

Кстати, Шаплыкова — вторая супруга певца, первой была Светлана Дубинская. С ней тогда еще никому не известный Лепс познакомился в музыкальном училище своего родного города Сочи. Светлана училась там на вокальном отделении, а Григорий — на отделении ударных инструментов.

Кстати, с 2017 года имя Лепса значится в списке скандального сайта «Миротворец» за слова о том, что на Украине гражданская война, а россияне там не воюют.