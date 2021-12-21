Американская сторона намерена представить свой перечень озабоченностей из-за действий России, заявил на брифинге 20 декабря представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает RT

«Россия выложила на стол свои обеспокоенности, у нас есть свои», — заявил Прайс.

Жёсткий ультиматум России: молчание США и НАТО приближают войну © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Представитель США выразил готовность к дипломатической работе с РФ, но отметил, что пока не может сообщить о конкретных планах.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Россия призвала отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, а также не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.