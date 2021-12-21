«Россия выложила на стол свои обеспокоенности, у нас есть свои», — заявил Прайс.
Он пояснил, что США намерены вместе с европейскими союзниками и партнёрами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, по мнению американской стороны, «наносят вред общим интересам и ценностям».
Представитель США выразил готовность к дипломатической работе с РФ, но отметил, что пока не может сообщить о конкретных планах.
Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Россия призвала отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, а также не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.