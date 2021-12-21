Сразу несколько украинских изданий 21 декабря опубликовали новость о том, что украинский артист и продюсер Андрей Данилко приобрел роскошный автомобиль «Роллс Ройс» фронтмена британской группы Queen Фредди Меркьюри. В частности, об этом пишет Hyser

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Все это время артист оплачивает стоянку для машины, однако не теряет надежды все-таки привезти ее к себе на родину, чтобы «Роллс Ройс» смог стать первым экспонатом в зале «Украина».

Единственное, что Данилко собирается забрать себе — это салфетки и парфюм, принадлежавшие Меркьюри, которые украинец также приобрел на аукционе.