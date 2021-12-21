Оказалось, что купил раритетное авто Данилко еще в 2013 году на аукционе, однако за это время так ни разу на ней и не прокатился: некие бюрократические проблемы мешают новому владельцу вывезти покупку на Украину.
Все это время артист оплачивает стоянку для машины, однако не теряет надежды все-таки привезти ее к себе на родину, чтобы «Роллс Ройс» смог стать первым экспонатом в зале «Украина».
Единственное, что Данилко собирается забрать себе — это салфетки и парфюм, принадлежавшие Меркьюри, которые украинец также приобрел на аукционе.