Уголовное дело о госизмене против пятого президента Украины Петра Порошенко свидетельствует о развитии политической паранойи у действующего главы государства Владимира Зеленского. Соответствующее заявление возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность» опубликовали 20 декабря в Facebook

Порошенко отказался идти на допрос по делу о госизмене © пресс-служба президента Украины

Самого же украинского лидера соратники оппозиционера назвали ничтожеством из-за неспособности противостоять конкурентам в легальном политическом поле.

«Не Порошенко, а Зеленский четыре раза уклонялся от повестки, когда сын Порошенко служил в армии. Не Порошенко, а Зеленский играл на пианино, пока армия освободила две трети Донбасса. Не Порошенко, а Зеленский импортирует уголь из ОРДЛО под видом российского на миллиарды долларов», — говорится в материале.

Украинские власти заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор бывшего президента республики с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

В конце прошлой недели Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.