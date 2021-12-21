Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о пограничной службе страны и предоставила ведомству право без предупреждения сбивать воздушные судна, дроны и другие летательные аппараты, нарушившие государственную границу. Об этом 20 декабря сообщил начальник управления организации погранслужбы Сергей Вороной, передает gov.ua

Украинские пограничники получили право стрелять на поражение © REUTERS, Gleb Garanich сказал Вороной.

По его словам, это право также распространяется на полеты над пунктами пропуска, местами дислокации пограничных нарядов, если такие полеты совершаются с нарушением правил. В данном случае оружие также будет применяться без предупреждения, подчеркнул начальник службы.

В ближайшее время Государственная пограничная служба Украины начнет работу по закупке средств, позволяющих выявлять беспилотники и перехватывать управление ими.

На прошлой неделе сообщалось, что украинским пограничникам разрешили применять физическую силу, огнестрельное оружие и спецсредства в случае нападения на сотрудников ведомства, для защиты граждан, при освобождении заложников или задержании человека, который совершил тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается скрыться.