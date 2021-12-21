«Военнослужащие Госпогранслужбы вправе применять огнестрельное оружие с целью повреждения или уничтожения воздушных судов, совершающих полеты в пределах пограничной полосы, над или рядом с нашими катерами, кораблями, судами обеспечения, охраняемыми объектами», — сказал Вороной.
По его словам, это право также распространяется на полеты над пунктами пропуска, местами дислокации пограничных нарядов, если такие полеты совершаются с нарушением правил. В данном случае оружие также будет применяться без предупреждения, подчеркнул начальник службы.
В ближайшее время Государственная пограничная служба Украины начнет работу по закупке средств, позволяющих выявлять беспилотники и перехватывать управление ими.
На прошлой неделе сообщалось, что украинским пограничникам разрешили применять физическую силу, огнестрельное оружие и спецсредства в случае нападения на сотрудников ведомства, для защиты граждан, при освобождении заложников или задержании человека, который совершил тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается скрыться.