«Нет, потому что, почему он должен был бы на него пойти? Обе повестки, и та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, они выписаны неправильно», — сказал Новиков.
Накануне стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. В частности, в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что политик использовал свои полномочия главы республики, чтобы разорвать договоры на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить контракты на угольные поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.