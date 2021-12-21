Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков 20 декабря в эфире телеканала «UA:Первый» заявил, что политик отказался идти на допрос по делу о госизмене, назначенный на 23 декабря

Золотарев оценил шансы Порошенко получить реальное наказание по делу о госизмене © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Накануне стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. В частности, в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что политик использовал свои полномочия главы республики, чтобы разорвать договоры на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить контракты на угольные поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.