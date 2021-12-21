Руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев оценил шансы бывшего президента Украины Петра Порошенко получить реальное наказание по делу о государственной измене, передает 21 декабря РИА Новости

Только рейтинг поднимут: что в соцсетях пишут о подозрении Порошенко в госизмене © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Но в этом есть определенный элемент справедливости, если подозрение предъявляют Медведчуку и остальным… Это (поставки угля — ред.) не могло же делаться без "зеленого света" и одобрения со стороны Петра Порошенко», — предположил Золотарев.

При этом политолог считает, что правоохранители также должны задать вопросы бывшему главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку, занимавшему соответствующий пост при Порошенко.

Золотарев считает, что раньше дать ход делу против Порошенко мешали негативная реакция Запада и «импотенция» украинской правоохранительной системы. При этом он уверен, что расследоваться и слушаться в судах оно будет долго.

«Я думаю, что оно будет тянуться еще месяцы, но до конца каденции Зеленского вполне возможно его передадут на рассмотрение суда», — предположил политолог.

Украинские власти заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор бывшего президента республики с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.