На сцене Лорак появилась в черном блестящем боди, бархатных ботфортах, длинных серебряных серьгах и с копной волос, как у царя зверей.
«Что у нее на голове?», «Алла Борисовна», «Это некрасиво», «Взрыв макаронной фабрики», «Копирует зарубежных звезд», «Анджела Дэвис, это ты?», «Свободу Анджеле Дэвис!», «Это Валентина Петренко», «Все чудесатее и чудесатее», — отреагировали пользователи.
Нередко поклонники артистки замечают, что последние годы она стала «брать» зрителя не новыми хитовыми песнями, а все более странными сценическими образами. Так, совсем недавно артистка вышла на сцену в «голом» платье, похожем на порезанный пиджак, вырез которого спереди почти достигал талии.