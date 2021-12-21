Украинская певица Ани Лорак приняла участие в праздничном концерте «Рождество с Григорием Лепсом», который состоялся 19 декабря в Москве. Для выступления артистка выбрала необычный образ с огромной прической, которая тут же стала предметом шуток и сравнений. Кадры с мероприятия были опубликованы на фан-странице звезды в Instagram

Украина.ру на Youtube «Мне промыли мозги»: Стариков сделал шокирующее признание о распаде СССР