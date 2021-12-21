Дипведомства Франции и Германии непублично присоединились к требованию Киева об отказе от Минских соглашений и фактической капитуляции Донбасса, сказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Ранее МИД России принял решение обнародовать переписку министров после того, как Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 15 ноября выступили с совместным заявлением «в поддержку Украины», а также пригрозили последствиями в случае «новой попытки подорвать территориальную целостность Украины».

«Смысл "Минска" состоит в том, что для возвращения Донбасса в состав Украины она должна измениться, став нейтральной и федеративной. А они фактически заявляют в переписке, что Донбасс должен вернуться в ту Украину, которая есть сейчас. А это совершенно неприемлемо», — отметил Жарихин.



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211216/1032896618.html Смысл «Минска» состоит в том, что для возвращения Донбасса в состав Украины она должна измениться, став нейтральной и федеративной. А они фактически заявляют в переписке, что Донбасс должен вернуться в ту Украину, которая есть сейчас. А это совершенно неприемлемо.

Поскольку Германия и Франция заняли эту позицию в вопросе Донбасса, они теряют возможность быть посредниками, подчеркнул эксперт.

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