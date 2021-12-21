Российская певица Наташа Королева для похода на юбилей Кремлевского дворца выбрала смелый наряд. Об этом 20 декабря сообщило издание dni.ru

Хуже Бузовой: Королева «отхватила» за вокал сына © Архип Глушко/Инстаграм снимках почти 50-летняя звезда предстала в ультракоротком ярко розовом платье со шлейфом и с грудью навыпуск. Обула певица атласные туфли с розочками.

«У вас тесто убежало», «Верните платье на куклу в детский мир», «Все вывалила русалка!», «Вот это буфера! Вываливает напоказ всегда позорница. Больше ж нечем привлечь», «Увольте стилиста Королевой, ужас же!», «Как из борделя», — отреагировали в сети на ее образ.

На прошлой неделе в Кремлевском дворце состоялся праздничный концерт в честь 60-летия крупнейшей театрально-концертной площадки России. Зрители увидели историческую хронику со дня основания Кремлёвского дворца до сегодняшних дней. На сцене выступили Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Олег Газманов, Александр Буйнов, Александр Малинин, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Александр Розенбаум, Хибла Герзмава, Аскар Абдразаков, Анна Аглатова, Валерия, Наташа Королёва, Дима Билан, Пелагея, Дина Гарипова, Сергей Волчков, Стас Михайлов, «Хор Турецкого», «А-Студио», «Браво», Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», Надежда Бабкина и Московский государственный академический театр «Русская песня», балет Аллы Духовой «Тодес» и многие другие.