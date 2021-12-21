Чтобы газотранспортная система (ГТС) Украины не пришла в негодность, стране необходимо заключить газотранспортный консорциум, сказал украинский политолог Александр Лазарев в интервью изданию Украина.ру

«Они не виноваты?». Политолог Лазарев о том, что начнется на Украине этой зимой © politrada.net.ua

При этом для Украины бы такое соглашение было полезным, отметил политолог.

«Для гарантии прокачки нужна модернизация и деньги. Доходы от транзита давно пора вкладывать в модернизацию, потому что система изнашивается и рано или поздно станет неликвидной. Тут нечего анализировать, тут надо брать и делать», — сказал Лазарев.

Лазарев отметил, что этого не произойдет — не столько из-за того, что ГТС уже стала национальной идеей Украины, а скорее потому что отдельные бизнес-кланы Украины на этом зарабатывают и не хотят суетиться.

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Попытки создать украинско-российский газовый консорциум предпринимались еще в президентство Леонида Кучмы.

«Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» подписали учредительные документы по созданию газового консорциума в конце 2002 года. Он должен был на взаимовыгодных условиях обеспечивать транспортировку газа, а также надежность, безопасность и стабильность функционирования газотранспортной системы Украины.