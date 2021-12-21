По словам Лазарева, на возможных переговорах с РФ Украине стоило бы поднять вопрос о трехстороннем консорциуме, который был в повестке дня до 2004 года, но едва ли он будет поднят именно в таком виде, потому что многим политическим элитам это невыгодно.
При этом для Украины бы такое соглашение было полезным, отметил политолог.
«Для гарантии прокачки нужна модернизация и деньги. Доходы от транзита давно пора вкладывать в модернизацию, потому что система изнашивается и рано или поздно станет неликвидной. Тут нечего анализировать, тут надо брать и делать», — сказал Лазарев.
Лазарев отметил, что этого не произойдет — не столько из-за того, что ГТС уже стала национальной идеей Украины, а скорее потому что отдельные бизнес-кланы Украины на этом зарабатывают и не хотят суетиться.
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Попытки создать украинско-российский газовый консорциум предпринимались еще в президентство Леонида Кучмы.
«Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» подписали учредительные документы по созданию газового консорциума в конце 2002 года. Он должен был на взаимовыгодных условиях обеспечивать транспортировку газа, а также надежность, безопасность и стабильность функционирования газотранспортной системы Украины.