Украинский фэшн-эксперт, журналист издания «Главред» Адриана Бубновская облегчила жизнь украинских модниц, предложив особо сомневающимся не ломать голову над тем, какую прическу выбрать для новогодней ночи, а последовать советам звезд для своего знака зодиака

Овнам астрологи рекомендуют выбрать удлиненную прическу лонг боб с заостренными краями, как и сам характер барана.

Задача Тельцов проще: максимальный объем и кудри, при этом какая именно форма будет выбрана — совершенно не важно. Идеальный вариант для Близнецов — тоже объемные, но с легкими волнами. Как вариант, предлагают специалисты, можно сделать прическу под названием клавикут.

Удачная стрижка для Раков, утверждает фэшн-эксперт, обязательно с челкой и слоями, добавляющими образу легкости и игривости. Львам лучше ничего не выдумывать, а просто распустить «гриву», отпуская на волю свою царскую сущность.

Девам больше подойдет лаконичная прическа в виде укороченного каре, а вот сомневающимся Весам стоит заранее подумать о прическе. Когда вам удастся избавиться от сомнений, любой выбранный вариант вы сможете превратить в произведение искусства с помощью аксессуаров.

Скорпионам удачу принесут ровные линии, значит стрижку лучше сделать «под линейку», в то время как для Стрельцов все ограничения в этот Новый год сняты — выбирайте любую прическу, даже самую сумасшедшую.

Козерогам, как и Близнецам подойдет классика, вариант клавикут им тоже показан, Водолеям лучше поразить всех неожиданной короткой стрижкой, а Рыбам подойдет вариант из 70-ых с прической, «обрамляющей лицо в объемную раму».