Для Украины как государства необходимо, чтобы ее президент отбросил нынешнюю идеологическую парадигму и поднял вопрос о прямых поставках газа из РФ, сказал украинский политолог Александр Лазарев в интервью изданию Украина.ру

Бортник рассказал, когда Украина столкнется с нехваткой газа © Facebook, Ruslan Bortnik

«Мы понимаем, что мы платить по 1400-1500 долларов за кубометр по спотовым ценам просто не можем», — указал Лазарев.

Также для Украины необходимо разговаривать с Россией о новом контракте по продолжению транзита, добавил он.

Однако вряд ли на гипотетической встрече с Путиным Зеленский поднимет вопрос поставок газа, поскольку он находится в определенной идеологической парадигме, которая исключает такую возможность, заключил Лазарев.

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По данным «Оператора ГТС Украины» на середину декабря, запасы газа в подземных хранилищах Украины опустились ниже уровня закачки.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Москва не получала от Киева никаких конкретных предложений о встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.