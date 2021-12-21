Лазарев напомнил, что по меморандуму с МВФ правительство Украины обязалось установить рыночные европейские цены на газ. Таким образом Украина фактически угробила часть своей промышленности, подчеркнул политолог.
«Мы понимаем, что мы платить по 1400-1500 долларов за кубометр по спотовым ценам просто не можем», — указал Лазарев.
Также для Украины необходимо разговаривать с Россией о новом контракте по продолжению транзита, добавил он.
Однако вряд ли на гипотетической встрече с Путиным Зеленский поднимет вопрос поставок газа, поскольку он находится в определенной идеологической парадигме, которая исключает такую возможность, заключил Лазарев.
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По данным «Оператора ГТС Украины» на середину декабря, запасы газа в подземных хранилищах Украины опустились ниже уровня закачки.
Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Москва не получала от Киева никаких конкретных предложений о встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.