Даже если Россия откажется от использования военной силы и тем самым поднимет руки и предаст Донбасс, на США и Запад все равно повесят на Россию все военные преступления в регионе. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Александр Жилин: Россия уже ответила Украине на попытку теракта в Крыму © Twitter, Александр Жилин

Специалист подчеркнул, что жителей Донбасса будут резать бандеровцы, а при этом скажут, что это сделала Россия или что это мы допустили, поэтому Москве не надо ни на кого оглядываться.

«Есть прекрасное государство Израиль. Им до лампочки, что про них подумают. Есть национальная безопасность страны и каждого еврея в отдельности. Если кто-то подумает сделать зло — он уже труп. Почему мы не можем взять в качестве образца политику Израиля? Это нужно сделать», — указал Жилин.

Собеседник издания добавил, что российской армии в случае вторжения Украины в Донбасс даже не надо границу пересекать, у нее сил и средств достаточно, чтобы со своей территории в качестве гуманитарной помощи во спасение российских граждан Донбасса остановить эту агрессию.

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