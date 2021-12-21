Ранее источник в Генштабе ВС России раскрыл план Киева по захвату Донбасса. По его данным, нависла угроза стремительного наступления по сценарию, который в прошлом году реализовал Азербайджан в Нагорном Карабахе. Атаку предположительно планируют в конце декабря — начале января.
Специалист подчеркнул, что жителей Донбасса будут резать бандеровцы, а при этом скажут, что это сделала Россия или что это мы допустили, поэтому Москве не надо ни на кого оглядываться.
«Есть прекрасное государство Израиль. Им до лампочки, что про них подумают. Есть национальная безопасность страны и каждого еврея в отдельности. Если кто-то подумает сделать зло — он уже труп. Почему мы не можем взять в качестве образца политику Израиля? Это нужно сделать», — указал Жилин.
Собеседник издания добавил, что российской армии в случае вторжения Украины в Донбасс даже не надо границу пересекать, у нее сил и средств достаточно, чтобы со своей территории в качестве гуманитарной помощи во спасение российских граждан Донбасса остановить эту агрессию.
Полностью интервью можно прочитать здесь.