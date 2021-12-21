Нельзя расценивать военный кредит Великобритании на сумму в 1,7 млрд долларов как реальную помощь Украине. Это не такие большие деньги, а создавать заново всю инфраструктуру, которая была на территории страны, очень дорого. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

«Если кто-то подумает сделать зло - он уже труп». Жилин рассказал, у какой страны Россия должна перенять военную тактику © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк

Если Украина не смогла сохранить «потрясающие» кораблестроительные заводы (два в Николаеве и один в Херсоне), то «грош ей цена вместе с этими кредитами», категоричен специалист.

«Потому что в Николаеве мы выпускали подводные лодки, авианосцы и много чего еще. Там были обалденные технологии. Там было хорошо и в бытовом смысле. По сути, на этих заводах была внедрена система, как в Макдональдсе и других быстрых закусочных, когда уже все было накрыто, люди ели, уходили, а они все это успевали заново накрыть. А на заводах работало по 7 тысяч человек», — напомнил Жилин.

Для того, чтобы содержать в кондиционном состоянии флот, Украине нужны большие деньги, средства, разработки, наука, инженеры, вузы и профтехучилища. Ничего этого нет, и никакие кредиты от Великобритании ей не помогут, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.