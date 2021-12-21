Ранее в МИД Великобритании сообщили, что Лондон предоставит Украине кредит в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительству инфраструктуры военно-морского флота. Условия кредита предусматривают финансирование контрактов, подписанных британскими поставщиками. Минимум 50% товаров и услуг должны поставляться из Соединенного Королевства.
Если Украина не смогла сохранить «потрясающие» кораблестроительные заводы (два в Николаеве и один в Херсоне), то «грош ей цена вместе с этими кредитами», категоричен специалист.
«Потому что в Николаеве мы выпускали подводные лодки, авианосцы и много чего еще. Там были обалденные технологии. Там было хорошо и в бытовом смысле. По сути, на этих заводах была внедрена система, как в Макдональдсе и других быстрых закусочных, когда уже все было накрыто, люди ели, уходили, а они все это успевали заново накрыть. А на заводах работало по 7 тысяч человек», — напомнил Жилин.
Для того, чтобы содержать в кондиционном состоянии флот, Украине нужны большие деньги, средства, разработки, наука, инженеры, вузы и профтехучилища. Ничего этого нет, и никакие кредиты от Великобритании ей не помогут, заключил собеседник издания.
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