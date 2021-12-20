Адвокаты пятого президента Украины, а ныне депутата Верховной Рады Петра Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков считают, что подозрением их подзащитному в госизмене власти страны пытаются отвлечь внимание населения от энергетического кризиса. Такое заявление они сделали на брифинге, которой транслировал 20 декабря «5 канал»

Ранее в этот же день в Госбюро расследований сообщили, что Порошенко предъявлено подозрение в государственной измене. Речь идет о деле по закупке угля у ДНР и ЛНР в 2014-2015 гг. По версии обвинения, это происходило с санкции официального Киева. Бывшего главу государства подозревают также в финансировании терроризма.

«Обезьяна с гранатой»: Гончаренко пригрозил Зеленскому за Порошенко © Facebook, alexeygoncharenko

«Главная цель — перетянуть внимание с того, что происходит вокруг президента [Владимира] Зеленского и его непосредственного окружения, с "вагнергейта", с офшоров, с недавних скандалов про заместителя министра внутренних дел (теперь уже экс-замглавы МВД Александр Гогилашвили — ред.) и его супруги и поговорить о том, что, как они считают, происходило неправильно семь лет назад», — сказал Новиков.

В настоящий момент Петр Порошенко находится за границей, где у него запланировано несколько переговоров с иностранными политиками. Предполагается, что документ будет вручен пятому президенту лично по его возвращении.