Отмечается, что сотрудники ГБР совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генпрокурора расследуют уголовное производство в отношении организации «преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям ЛНР и ДНР» группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 млрд гривен.
«Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР"», — говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
Против Порошенко открыты дела по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.
Уведомление о подозрении Порошенко отправили по почте, так как при появлении информации об уголовном деле он покинул Украину.