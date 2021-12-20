На сайте Госбюро расследований (ГБР) Украины 20 декабря сообщили о предъявлении подозрения в госизмене пятому президенту Украины, главе «Европейской солидарности» Петру Порошенко

Призрак цугундера для Порошенко. Зеленский и его сценаристы © коллаж Украина.Ру

«Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР"», — говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Против Порошенко открыты дела по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Уведомление о подозрении Порошенко отправили по почте, так как при появлении информации об уголовном деле он покинул Украину.