Украина, Польша и Литва вместе защищают Европу от «агрессивной политики России», заявил 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания лидеров стран Люблинского треугольника

Зеленский провел встречу с президентами Литвы и Польши в резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.

По словам президента Украины, лидеры Польши и Литвы высказались в поддержку Киева «в борьбе с российской агрессией».

Зеленский заявил, что против РФ нужны превентивные санкции © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Анджей Дуда заявил, что союзники Украины не только «не должны позволить военного нападения на Украину, но и должны сделать все для того, чтобы предотвратить его».

«Сегодня мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на 2022 год. Наша общая задача — сдержать угрозу, угрозу со стороны России, защитить Европу от агрессивной политики России. Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания. Как никто другой мы понимаем, насколько остра потребность консолидировать усилия», — сказал Зеленский.

Также итогом встречи стало подписание декларации, которая, по словам Зеленского, «фиксирует четкую поддержку» со стороны Литвы и Польши членства Украины в ЕС и НАТО.