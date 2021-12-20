Подозреваемого в государственной измене пятого президента Украины Петра Порошенко вызывают на допрос. Сообщение об этом опубликовал Telegram-канал Klymenko Time 20 декабря

Ранее в этот же день глава штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов заявил, что Порошенко выдвинули подозрение в госизмене по делу о закупках угля у ДНР и ЛНР в первые годы после начала конфликта в Донбассе. Позднее СМИ опубликовали документ, согласно которому бывшего главу государства также обвиняют в финансировании терроризма. Госбюро расследований официально подтвердило эту информацию.

Допрос Порошенко запланирован на предстоящий четверг, 23 декабря.

«Обезьяна с гранатой»: Гончаренко пригрозил Зеленскому за Порошенко © Facebook, alexeygoncharenko Ирины Венедиктовой. По мнению адвокатов Порошенко, генпрокурор якобы ушла во внеплановый отпуск, чтобы не подписывать соответствующий документ.

В настоящий момент Петр Порошенко находится за границей, где у него запланировано несколько переговоров с иностранными политиками. Предполагается, что документ будет вручен пятому президенту лично по его возвращении.