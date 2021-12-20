Ранее в этот же день глава штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов заявил, что Порошенко выдвинули подозрение в госизмене по делу о закупках угля у ДНР и ЛНР в первые годы после начала конфликта в Донбассе. Позднее СМИ опубликовали документ, согласно которому бывшего главу государства также обвиняют в финансировании терроризма. Госбюро расследований официально подтвердило эту информацию.

Допрос Порошенко запланирован на предстоящий четверг, 23 декабря. 

«Обезьяна с гранатой»: Гончаренко пригрозил Зеленскому за Порошенко
«Обезьяна с гранатой»: Гончаренко пригрозил Зеленскому за Порошенко
© Facebook, alexeygoncharenko
Подозрение лидеру «Евросолидарности» подписано заместителем генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. По мнению адвокатов Порошенко, генпрокурор якобы ушла во внеплановый отпуск, чтобы не подписывать соответствующий документ. 

В настоящий момент Петр Порошенко находится за границей, где у него запланировано несколько переговоров с иностранными политиками. Предполагается, что документ будет вручен пятому президенту лично по его возвращении. 