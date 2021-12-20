Ранее в этот же день глава штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов заявил, что Порошенко выдвинули подозрение в госизмене по делу о закупках угля у ДНР и ЛНР в первые годы после начала конфликта в Донбассе. Позднее СМИ опубликовали документ, согласно которому бывшего главу государства также обвиняют в финансировании терроризма. Госбюро расследований официально подтвердило эту информацию.
Допрос Порошенко запланирован на предстоящий четверг, 23 декабря.
Подозрение лидеру «Евросолидарности» подписано заместителем генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. По мнению адвокатов Порошенко, генпрокурор якобы ушла во внеплановый отпуск, чтобы не подписывать соответствующий документ.
В настоящий момент Петр Порошенко находится за границей, где у него запланировано несколько переговоров с иностранными политиками. Предполагается, что документ будет вручен пятому президенту лично по его возвращении.