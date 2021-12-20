Депутат Верховной Рады, член «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко 20 декабря в своих соцсетях вступился за лидера этой партии, пятого президента Украины Петра Порошенко, которому предъявили подозрение в государственной измене

О том, что прокуратура выписала подозрение Порошенко в госизмене на брифинге 20 декабря сообщил глава штаба «Евросолидарности» Александр Турчинов. Речь идет о деле по закупке угля у ДНР и ЛНР в 2014-2015 гг. По версии обвинения, это происходило с санкции официального Киева.

По мнению Гончаренко, нынешняя власть «государственных изменников» не додумалась ни до чего, кроме того, чтобы «шить зраду» другим. Улетел, но еще вернется. Станет ли Порошенко снова президентом Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«А люди ответят, за это Банковая пусть не переживает. Популист с карманным ГБР (Госбюро расследований — ред.) — это как обезьяна с гранатой, только с карманным ГБР. Если раньше это только мы говорили, теперь это видно каждому украинцу», — написал политик.

В настоящий момент Петр Порошенко находится за границей, где у него запланировано несколько переговоров с иностранными политиками. Предполагается, что документ будет вручен пятому президенту лично по его возвращении.

По делу о торговле углем с народными республиками Донбасса подозреваемым также проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, к нему применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.