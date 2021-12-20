Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с президентами Литвы и Польши призвал вводить против России санкции превентивно для «предотвращения эскалации», трансляцию его выступления 20 декабря вели украинские телеканалы

В декларации «Восточного партнерства» не упомянули санкции против РФ © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Ну, окей, я думаю, что реакция будет следующая: если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции. Предпосылок, почему президент РФ сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион», — заявил Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение РФ от SWIFT.

Киев и западные СМИ обвиняют РФ в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле подчеркивают, что перемещение войск РФ по своей территории не несет ни для кого угрозы. Москва отмечает, что Киев продолжает наращивать собственную военную мощь за счет НАТО.