«Наибольшую поддержку получили бы партии "Слуга народа" (17,6% среди определившихся с выбором), "Европейская солидарность" (16,5%), "Батькивщина" (13,7%), "Оппозиционная платформа — За жизнь" (13,6 %) (разница всех четырех партий в рамках статистической погрешности)», — говорится в сообщении.
Более 5% также получили партии «Разумная политика» (6,5%) и «Сила и честь» (5,5%). Чуть меньше проходного барьера у «Украинской стратегии Гройсмана» (4,6%) и партии «Наши» (4,4%). По сравнению с октябрем поддержка топ-партий поменялась в пределах погрешности.
Опрос проводился с 9 по 17 декабря 2021 года методом личного интервью среди 2025 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.