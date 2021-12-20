Если бы выборы в украинский парламент проходили в середине декабря, в Верховную Раду прошли бы семь партий. Такие данные опроса 20 декабря обнародовал на своем сайте Киевский международный институт социологии

Зеленский опережает Порошенко на 12% - опрос КМИС © коллаж Украина.Ру

Более 5% также получили партии «Разумная политика» (6,5%) и «Сила и честь» (5,5%). Чуть меньше проходного барьера у «Украинской стратегии Гройсмана» (4,6%) и партии «Наши» (4,4%). По сравнению с октябрем поддержка топ-партий поменялась в пределах погрешности.

Опрос проводился с 9 по 17 декабря 2021 года методом личного интервью среди 2025 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.