Глава парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что украинским олигархам нужно очертить условные «красные линии», за которые им не следует заходить, чтобы не столкнуться с государством. Об этом 20 декабря он заявил в интервью Интерфакс-Украина

«Знаете, после принятия антиолигархического закона люди хотят увидеть конкретные меры борьбы с влиянием олигархов. Это вовсе не значит, что нам надо всех олигархов посадить в тюрьму. Просто надо точно очертить территорию, куда они могут заходить, а куда им ходить не надо. И тут должно быть четкое понимание: если ты бизнесмен — оставайся бизнесменом», — заявил он.

По словам Арахамии, власть заинтересована в том, чтобы бизнесмены, которые платят налоги, увеличивали свое присутствие на украинском рынке, реинвестировали в страну и «платили больше налогов, что приведет к увеличению общественных благ для всех». Украинский олигарх обвинил Зеленского во лжи © РИА Новости, коллаж Украина.ру

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие закона и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться и после внесения изменений подписал закон.

Между тем в Евросоюзе и США считают, что данный закон будет использоваться украинской властью для сведения счетов с неугодными бизнесменами, что усилит политическую нестабильность на Украине. Кроме того принятый Радой документ ранее был раскритикован Венецианской комиссией, которая потребовала не голосовать за законопроект до декабря, когда она предоставит свой анализ скандального закона.