Представитель Кремля подчеркнул, что в такой ситуации РФ примет меры для «балансирования» ситуации.
«Ни для кого не секрет, что размещение у наших границ различных видов вооружения, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», — отметил Песков.
Он отметил, что из разных источников слышал о готовности США вести обсуждение и это можно считать позитивным фактором, но ответа по существу пока еще нет и давать оценки преждевременно.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Аналогичное заявление ранее сделал президент Белоруссии
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил готовность РФ к военному ответу, однако подчеркнул, что Москва стремится предотвратить такое развитие событий и осознает необходимость вести диалог во избежание серьезных последствий.