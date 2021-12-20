В случае если США разместят у границ России ядерное оружие, РФ придется идти на ответные шаги, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 декабря, передает Интерфакс

США не сдаются. Что дальше? © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Ни для кого не секрет, что размещение у наших границ различных видов вооружения, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», — отметил Песков.

Он отметил, что из разных источников слышал о готовности США вести обсуждение и это можно считать позитивным фактором, но ответа по существу пока еще нет и давать оценки преждевременно.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Аналогичное заявление ранее сделал президент Белоруссии

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил готовность РФ к военному ответу, однако подчеркнул, что Москва стремится предотвратить такое развитие событий и осознает необходимость вести диалог во избежание серьезных последствий.