Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 20 декабря указал, что США необходимо отреагировать на предложения России по гарантиям безопасности

Ранее, 15 декабря, в ходе визита в Москву помощника госсекретаря США Карен Донфрид, российская сторона передала США предложения по гарантиям безопасности для РФ.

Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, а также не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.

«Необходимо плотно разговаривать с американцами. И хотят они или не хотят, в диалог придется вступать и обсуждать наши конкретные предложения. В противном случае, руководство (МИД России — ред.) уже ясно выразилось, или будут предприняты военно-технические и военные шаги, либо создание новых контругроз для стран НАТО», — подчеркнул российский дипломат.