Назначение Давида Арахамии председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде стало крупнейшей ошибкой политики Владимира Зеленского, сказал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Наталье Влащенко 20 декабря

Богдан рассказал, что познакомился с Арахамией на слете волонтеров т.н. АТО в Донбассе.

«Коррупция у них в ДНК»: в ГБР пожаловались на Арахамию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Самая моя большая ошибка — это Давид Арахамия. Мне реально стыдно смотреть в зеркало, что я привел этого человека. Он горел желанием помочь своей стране. Но когда рядом деньги и идея, то оказывается, что горение трансформируется в три серебреника», — заявил Богдан.

Давид Арахамия возглавил фракцию «Слуга народа» в Верховной Раде Украины 29 августа 2019 года.