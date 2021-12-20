Богдан рассказал, что познакомился с Арахамией на слете волонтеров т.н. АТО в Донбассе.
По его словам, Арахамия показался ему энергичным человеком, способным на большие достижения и создание хороших идей, однако со временем все изменилось.
«Самая моя большая ошибка — это Давид Арахамия. Мне реально стыдно смотреть в зеркало, что я привел этого человека. Он горел желанием помочь своей стране. Но когда рядом деньги и идея, то оказывается, что горение трансформируется в три серебреника», — заявил Богдан.
Давид Арахамия возглавил фракцию «Слуга народа» в Верховной Раде Украины 29 августа 2019 года.