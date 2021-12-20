Бывший премьер Украины Владимир Гройсман получил наибольшую поддержку среди украинцев, которые верят в то, что именно он мог бы помочь стране благополучно выйти из экономического кризиса. Данные опроса 20 декабря обнародовала на своем сайте социологическая группа «Рейтинг»

Опрос показал, как россияне относятся к украинцам © Facebook, UkrBall Владимира Гройсмана, 12% — Юлию Тимошенко, 11% — Юрия Бойко, 10% — Дмитрия Разумкова, 9% — Арсения Яценюка. Евгения Мураева выбрали 7%, Игоря Смешко и Петра Порошенко — по 6%, Олега Ляшко — 5%. Действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля избрали 3%, Алексея Гончарука - 2%», — говорится в сообщении. В то же время треть считает, что среди премьер-министров улучшить нынешнюю экономическую ситуацию мог бы Гройсман. Четверть считают, что это могла бы быть только Тимошенко или Яценюк. Каждый пятый украинец выделил Николая Азарова. Опрос проводился 14-16 декабря среди 2 тыс. респондентов на всей территории Украины методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.