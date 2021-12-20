Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Богдан рассказал, что присутствовал при конфликте первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко и покойного депутата Антона Полякова, тело которого полицейские обнаружили позже в киевском такси. Об этом он заявил в интервью «Власть vs Влащенко», которое было обнародовано в YouTube 20 декабря

«Он ко мне в кабинет приходил и говорил, что Саша Корниенко продал все места в Черниговской области. Там была очень острая стадия конфликта, он на него кидался всегда. Не совпадение ли? Точно надо эту версию проверить. Когда поменяется власть — проверим. Я Сашу Корниенко знаю. Он будет говорить правду, не сразу, по чуть-чуть», — заявил Богдан.

По словам экс-главы ОП, в конце концов Корниенко придет к выводу, что надо сотрудничать со следствием.