«Он ко мне в кабинет приходил и говорил, что Саша Корниенко продал все места в Черниговской области. Там была очень острая стадия конфликта, он на него кидался всегда. Не совпадение ли? Точно надо эту версию проверить. Когда поменяется власть — проверим. Я Сашу Корниенко знаю. Он будет говорить правду, не сразу, по чуть-чуть», — заявил Богдан.
По словам экс-главы ОП, в конце концов Корниенко придет к выводу, что надо сотрудничать со следствием.
Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон, алкоголь и димедрол в крови. Ряд политиков, экспертов и журналистов на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.