Москва не получала от Киева никаких конкретных предложений о встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Песков объяснил, зачем Запад нагнетает информационную напряжённость вокруг войск РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Таким образом он ответил на вопрос, как закон, подписанный Зеленским, способствует подготовке встречи двух президентов РФ и Украины.

На днях Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан РФ.

Так, в частности, упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, «которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения».