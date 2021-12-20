«Ну, на самом деле, какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем. Поэтому этот фактор здесь вряд ли может играть какую-то роль», — сказал Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, как закон, подписанный Зеленским, способствует подготовке встречи двух президентов РФ и Украины.
На днях Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан РФ.
Так, в частности, упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, «которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения».