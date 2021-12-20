Почти 70% украинцев осуждают путь развития государства, выбранный действующей властью. Данные опроса 20 декабря обнародовала на своем сайте социологическая группа «Рейтинг»

«В целом, 67% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 24% — в правильном. 9% — не определились», — говорится в сообщении.

Кулинарный бой: Томенко «сцепился» с Тищенко из-за котлет по-киевски © commons.wikimedia.org, Giles Thomas

Опрос проводился 14-16 декабря среди 2000 респондентов на всей территории Украины методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.