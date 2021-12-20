«В целом, 67% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 24% — в правильном. 9% — не определились», — говорится в сообщении.
Важнейшими проблемами страны 55% украинцев назвали коррупцию, а 51% войну в Донбассе. Экономический кризис волнует 32% опрошенных, некомпетентность властей — 31%, эпидемию коронавируса — 27%, влияние олигархов на политику — 24% и некачественную медицину — 24%. Также треть украинцев не рассчитывает на то, что наступающий год станет лучше, чем уходящий 2021.
Опрос проводился 14-16 декабря среди 2000 респондентов на всей территории Украины методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.