Большинство украинцев выразили недоверие президенту страны Владимиру Зеленскому. Данные опроса 20 декабря обнародовала на своем сайте социологическая группа «Рейтинг»

Опрос показал, как россияне относятся к украинцам © Facebook, UkrBall

Следующий по уровню доверия идет бывший премьер Украины Владимир Гройсман, которому 32% доверяют, и 60% — не доверяют. Бывшему спикеру Рады Дмитрию Разумкову доверяют 30%, а 41% — не доверяют и еще четверть не знают его.

Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко доверяют 25% и не доверяют — 73%. Главе партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко доверяют 25% и не доверяют — 75%. Сопредседателю «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко доверяют 22%, не доверяют — 61%, не знают его — 15%.

Кроме того, большинство опрошенных поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабинета министров — 63% и 58% соответственно. В то же время, отставку и перевыборы президента поддерживают несколько меньше: 43% за отставку, 54% — против.

Опрос проводился 14-16 декабря среди 2 тыс. респондентов на всей территории Украины методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.