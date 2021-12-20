Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Богдан прокомментировал слухи о том, что украинский лидер Владимир Зеленский употребляет наркотики. Соответствующее видео вышло 20 декабря на YouTube-канале «Власть vs Влащенко»

Сидят на кокаине: СМИ выяснили, откуда Зеленский и его подчиненные берут наркотики © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек. Это разговор другой, другая речь, слова, другая мимика. Мысли вообще другие. Он вообще другой. Долго ищет слова, медленные фразы. Это не потому что он смысл выстраивает, он слова вспоминает. Скорость речи имеет большое значение. Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим своим словом. У него нет энергетики жизни, он не доволен тем, что он делает», — сказал Богдан.

На прошлой неделе украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на слова источников из силовых структур Украины сообщило, что Зеленский и его подчиненные регулярно «балуются» наркотиками. Весной депутат Верховной Рады Гео Лерос опубликовал на своем YouTube-канале откровения бывшего бизнес-партнера Зеленского — Геннадия Лазутина, который заверял, что глава государства и его друзья могут даже различать кокаин по стране изготовления.

Причем, как выяснилось, привлечь по закону кого-то из представителей монобольшинства довольно трудно, несмотря на наличие соответствующих фото и видео доказательств в профильных структурах.