В сети завирусился ролик, на котором журналистка украинского парламентского телеканала «Рада» раз за разом не может правильно произнести слово. Фрагмент эфира опубликовали в YouTube 19 декабря

Порошенко ворвался в эфир телеканала «Рада» с обвинениями в «путинской пропаганде» © скриншот видео

Она произнесла это слово как «аристрАтрига», и ее поправила прихожанка храма: «АрхистратИга, а не аристрАтрига!»

Затем журналистке еще дважды не удалось, несмотря на подсказки, выговорить слово правильно.

Ранее обновленный телеканал «Рада» уже отметился рядом скандалов. Вначале экс-президент Петр Порошенко ворвался в эфир канала, закрыл собой ведущих и стал обвинять журналистов в растрате госбюджета, затем депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Артур Герасимов повторил его выходку.