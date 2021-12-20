Корреспондент телеканала «Рада» пыталась рассказать, что ведет репортаж с площади у храма Архистратига Михаила.
Она произнесла это слово как «аристрАтрига», и ее поправила прихожанка храма: «АрхистратИга, а не аристрАтрига!»
Затем журналистке еще дважды не удалось, несмотря на подсказки, выговорить слово правильно.
Ранее обновленный телеканал «Рада» уже отметился рядом скандалов. Вначале экс-президент Петр Порошенко ворвался в эфир канала, закрыл собой ведущих и стал обвинять журналистов в растрате госбюджета, затем депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Артур Герасимов повторил его выходку.