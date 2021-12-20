В видеосервисе TikTok 20 декабря появился ролик, где украинцев научили обходить закон и тратить материальную помощь от президента Владимира Зеленского на выпивку и еду

«Пенсионеры не ходят на фитнес»: Степанов раскритиковал Зеленского за тысячу на вакцинацию © Facebook, Максим Степанов

Но украинцы придумали, как обойти систему. Они заходят в кинотеатр и закупаются в барах, а в кино не идут.

«Система считывает, что вы сейчас находитесь на территории кинотеатра, а это значит, что деньги можно потратить на все, что здесь продается», — говорится в ролике.

В комментариях пользователи отреагировали по-разному: кто-то пожурил сограждан, другие — рассказали о своем подобном опыте.

«Наши найдут выход из безвыходной ситуации», «Девушка одна рассказывала что набор кастрюль в книжном магазине купила», «Почему люди считают что купить книги купить это не польза, а вот пивка попить конечно же с пользой», «В мультиплексе в баре можно что угодно взять, например: пиво, попкорн, пепси, сладости и так далее», «Цена здоровья продалась за баночку пива», «Какая ж польза потрать деньги на пиво? Они ж выдаются не для того, чтобы вы их пропили, а для поддержания театров и так далее, которые потерпели от локдауна», — написали они.

На прошлой неделе на Украине начали принимать заявки для выплат за вакцинацию от COVID-19. Поощрение получают полностью вакцинированные украинцы, оформить прошение можно с 13 декабря по 29 декабря. Поощрение приходит только на специальную карту «єПідтримка» (е-Поддержка), ее необходимо оформить заранее. Эта карта сделана для помощи украинским гражданам и бизнесу в период пандемии. Деньги нужно потратить за 4 месяца со срока получения, иначе они вернутся обратно в государственный бюджет.