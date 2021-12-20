По результатам опроса, 31% украинцев считают, что грядущий 2022 год будет лучше предыдущего.
«Еще треть думают, что ничего не изменится, столько же считают, что следующий год будет хуже 2021. В прошлом году ожидания были оптимистичнее: тогда 52% ожидали, что 2021 год будет лучше 2020-го», — говорится в сообщении.
В целом опрошенные до 40 лет ожидают, что грядущий год скорее будет лучше, а старшие — думают, что ничего не изменится или будет хуже.
Опрос проводился 14-16 декабря среди 2 тыс. респондентов на всей территории Украины методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.