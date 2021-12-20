Треть украинцев не рассчитывает на то, что приходящий год станет лучше, чем уходящий 2021-й. Данные опроса 20 декабря обнародовала на своем сайте социологическая группа «Рейтинг»

По результатам опроса, 31% украинцев считают, что грядущий 2022 год будет лучше предыдущего. Безопасный Новый год с питомцами: украинский ветеринар дал советы по украшению елки © kotiklunatik

«Еще треть думают, что ничего не изменится, столько же считают, что следующий год будет хуже 2021. В прошлом году ожидания были оптимистичнее: тогда 52% ожидали, что 2021 год будет лучше 2020-го», — говорится в сообщении.

В целом опрошенные до 40 лет ожидают, что грядущий год скорее будет лучше, а старшие — думают, что ничего не изменится или будет хуже.

Опрос проводился 14-16 декабря среди 2 тыс. респондентов на всей территории Украины методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.