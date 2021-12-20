Экс-депутат Верховной Рады Украины Николай Томенко вступился за честь котлет по-киевски перед действующим парламентарием Николаем Тищенко, предложившим переименовать блюдо на украинский манер. Соответствующий пост Томенко разместил у себя в Facebook 20 декабря

«Один печально известный депутат от "Слуги народа" предлагает отказаться от нашей "котлеты по-киевски" и называть ее по-модному, чтобы быть в тренде, "митбол по-киевски"! Напомню, что киевские историки пишут о том, что знаменитые "котлеты по-киевски" были известны миру, по меньшей мере с 19 века, а популярность они приобрели якобы с подачи Хрущева», — написал экс-депутат.

Котлеты по-киевски больше не котлеты: украинский депутат «национализировал» блюдо © РИА Новости, Игорь Костин / Перейти в фотобанк Джорджа Буша старшего от 1991 года, в которой он выступил против независимости Украины.

«Пропагандист модного названия (имеется в виду Тищенко — ред.) нашей котлеты по-киевски аргументированно объясняет, что он "представитель молодежи, которая всегда на передовой". Здесь тоже вынужден разочаровать друга Зеленского и кума Ермака. В соответствии с Законом "Об основах молодежной политики", за который он голосовал, к молодежи герой мемов не принадлежит уже почти… 15 лет! Итак, защитим нашу котлету по-киевски от митболов из "Слуг народа"!» — подытожил Томенко.