«Вероятность такого сценария (распад монокоалиции — ред.) — процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии, и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах», — заявил он.
По словам депутата, у фракции «Слуга народа» и парламентских групп «Доверие» и «За будущее» видение на многие вопросы совпадает, поэтому в случае распада монобольшинства президентская фракция могла бы создать коалицию с ними.
Арахамия напомнил, что в случае, когда договориться о коалиции не получается, закон предусматривает проведение досрочных выборов в парламент.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархи покупают депутатов, которые лоббируют их интересы, а также правоохранителей, которые это не замечают, и судей, которые все прощают. Свои медиа, по мнению президента, олигархи превращают в артиллерию против государства и конкурентов.