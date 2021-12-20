Глава фракции монобольшинства в Верховной Раде «Слуги народа» Давил Арахамия допускает ее распад, но считает, что вероятность крайне мала. Об этом 20 декабря он рассказал в интервью Интерфакс-Украина

«Вероятность такого сценария (распад монокоалиции — ред.) — процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии, и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах», — заявил он.

Зеленский устроил отца самого молодого «слуги народа» на высокую должность © пресс-служба Президента Украины

Арахамия напомнил, что в случае, когда договориться о коалиции не получается, закон предусматривает проведение досрочных выборов в парламент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархи покупают депутатов, которые лоббируют их интересы, а также правоохранителей, которые это не замечают, и судей, которые все прощают. Свои медиа, по мнению президента, олигархи превращают в артиллерию против государства и конкурентов.