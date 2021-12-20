«Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма», — говорится в сообщении, где уточнено также, что актрисе теперь запрещен въезд в страну сроком на 3 года.
Любовь Резина — российская актриса, снималась в таких фильмах как «Андрейка», «Пенелопа», «Нинкина любовь», «Братские узы».
Буквально несколькими днями ранее в аналогичной ситуации оказался гитарист российской группы «Город 312» Александр Ильчук. Всего в черном списке Украины на данный момент 208 известных фамилий.