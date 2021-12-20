Российскую актрису, прибывшую в Киев на съемки рейсом из Варшавы, развернули на границе. Кроме того, артистку признали угрозой национальной безопасности страны. Сообщение об этом 19 декабря появилось на сайте Министерства внутренних дел Украины

«Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма», — говорится в сообщении, где уточнено также, что актрисе теперь запрещен въезд в страну сроком на 3 года.

«Останусь пеплом на губах»: Украина запретила въезд музыканту из «Город 312» © Facebook, ГОРОД 312 Любовь Резина — российская актриса, снималась в таких фильмах как «Андрейка», «Пенелопа», «Нинкина любовь», «Братские узы».

Буквально несколькими днями ранее в аналогичной ситуации оказался гитарист российской группы «Город 312» Александр Ильчук. Всего в черном списке Украины на данный момент 208 известных фамилий.