Полиция Киева нуждается в докомплектации персонала почти на 20%. Об этом 20 декабря в интервью «РБК-Украина» рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве, генерал Иван Выговский

«Что касается некомплекта у нас, то сейчас он около 18%. В количественном измерении: из 9151 должности по штату занято сейчас 7563. Тем более некомплект — это должности оперов, следователей, участковых. То есть те, на кого непосредственно наибольшая нагрузка», — заявил он.

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Выговский отметил, что гражданским охранником работать финансово выгоднее и легче физически. Кроме того, подчеркнул Выговский, обычно на работу в киевскую полицию приезжают граждане из других регионов и, поработав некоторое время, возвращаются обратно, поскольку не могут снять себе жилье.

Выговский сменил бывшего начальника полиции Киева Андрея Крищенко, который проработал на службе около 10 лет. Кадровые изменения в структуре произошли после увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова. До Киева Выговский работал главой управления в Полтавской области и руководителем следствия в Николаевской.